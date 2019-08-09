Tank Palet işçileri özelleştirmeye karşı harekete geçti

Tank Palet Fabrikası’ndaki işçiler özelleştirme kararına tepki için harekete geçti. 213 işçi tayin istedi.

Altay tankının yapımı için BMC’ye kiralanan Tank Palet Fabrikasında işçilerin tepkisi sürüyor.

Cumhuriyet'ten Mustafa Çakır'ın haberine göre, Sakarya’daki Tank Palet Fabrikasının özelleştirilmesi ve yeni statüsüne yönelik tepkiler devam ediyor.

Hatırlanacağı gibi hükümet bu fabrikayı özelleştirme kararı almış, ancak gelen yoğun tepkiler ve eylemler üzerine kısmen geri adım atmıştı. Özelleştirilme kararından vazgeçilirken, fabrika Milli Savunma Bakanlığı bünyesinde kurulan, sermayesinin tamamı kamuya ait Askeri Fabrika ve Tersane İşletme AŞ’ye (ASFAT AŞ) devredildi. Ancak BMC’nin Katarlı ortağıyla birlikte Altay tankını yine burada yapacağı duyuruldu. Mevcut kadrolu işçileri ise ASFAT bünyesinde, fabrikanın diğer üretim alanlarında çalışmaya devam edecek.

Fabrikanın özelleştirme kararı 20 Aralık 2018’de Resmi Gazete’de yayımlanmıştı. Artık bu karar da ortada kaldı. Hükümetin yeni bir kararla bu kararı kaldırabileceği de dile getiriliyor. Özelleştirme İdaresi’ni devir de gündemden kalkacak.