Tanıtım filminde Fethullah Gülen benzerliği: Üç kişi açığa alındı

Ankara İl Sağlık Müdürlüğünde tanıtım filmindeki Fethullah Gülen benzerliği nedeniyle üç kişi açığa alındı.

Ankara İl Sağlık Müdürlüğünce hazırlanan tanıtım filminde, rahatsızlanan vatandaşı oynayan kişinin Fethullah Gülen'e benzerliği nedeniyle açılan soruşturmada üç kişi açığa alındı.

Ankara İl Sağlık Müdürlüğünce, eğitim çalışmalarında, kongrelerde, seminerlerde gösterilmek üzere hazırlanan tanıtım filmi, son olarak ekranda yayınlanmak üzere Türkiye Radyo Televizyon Kurumuna (TRT) gönderildikten sonra filmin sorumluları hakkında soruşturma başlatıldı.

Filmde, evinde rahatsızlanan yaşlı vatandaşı oynayan kişinin Fethullah Gülen'e benzerliği fark edildi. Benzerlik fark edilince video yayından kaldırıldı ve başlatılan soruşturma kapsamında filmin hazırlanışında görev alan sözleşmeli personel B.T. ve F.F.U. ile eğitim bölümünden sorumlu U.Y.Ç. görevden uzaklaştırıldı.

Ayrıca İl Müdürlüğünde görevli onlarca personelin de soruşturma kapsamında ifadesi alındı.