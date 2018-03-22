Taksim'in sembolleri tek tek siliniyor: Çiçekçiler kovuluyor...

AKP, Taksim'i Taksim yapan tüm sembolleri teker teker siliyor. Çiçekçiler için daha önce tarihi Maksem'in meydana bakan tarafına yapılan dükkanlar sökülmeye başlandı.

Taksim’in sembollerinden olan çiçek satış yerleri, Büyükşehir Belediyesi’nin Taksim Meydanı düzenlemesi kapsamında, sökülüyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından çiçekçiler için daha önce tarihi Maksem'in Taksim Meydanı'na bakan tarafına yapılan dükkanlar, yeni belirlenen alana kurulması için sökülmeye başlandı.

Daha önce İstiklal Caddesi’nin hemen başlangıcındaki bölüme inşa edilen 9 dükkanın yeni belirlenen alana taşınması için söküm çalışmaları yapılıyor. Ancak çiçekçiler, bulundukları yerden başka bir yere taşınmak istemiyor.