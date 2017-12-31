Taksim'e gelenlere üst araması yapılıyor

Polis, Taksim'de güvenlik önlemlerini artırdı. Meydana yaklaşanların üstü aranıyor.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün yılbaşınedeniyle aldığı güvenlik önemleri uygulanmaya başlandı. Güvenlik tedbirleri kapsamında Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'ne çıkan tüm yollar trafiğe kapatıldı. Taksim Meydanı'nın etrafı çelik bariyerlerle kapatılırken, bazı yerlerde arama noktaları oluşturuldu. Vatandaşlar ile turistler üzerileri aranarak Taksim Meydanı'na alınıyor.

Yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı meydana öğleden sonra kamyonlarla çelik bariyerler getirildi. Bunlar meydana açılan sokaklarla çevresine konuldu. Bazı yerlerde arama noktaları oluşturuldu. Saat 15.00'ten itibaren ise vatandaşların meydana girmesi bu arama noktalarından geçirilerek sağlandı.

GBT'LERE BAKILIYOR

Meydanda ve İstiklal Caddesi'nde özel hareket polisleri de olası bir olumsuzluğa karşı konuşlandırıldı. Kimi polis ekipleri ise kimlik kontrolü yaparken şüpheli görülen kişilerin GBT'sine bakılıyor. Meydanda itfaiye ekipleri de hazır bekletiliyor.

Öte yandan, Taksim’e çıkan caddelerin ve sokakların ise saat 19.00 sıralarında kapatılacağı öğrenildi. Taksim’in yanı sıra Beşiktaş ve Kadıköy ilçelerindeki yolların da saat 15.00 sıralarında kapatıldığı, Şişli ilçesindeki yolların ise saat 16.00 sıralarında trafiğe kapatılacağı öğrenildi.

Sabah saatlerinden itibaren ise önceden belirtilen ilçelere ağır tonajlı araçların girişine izin verilmiyor. Polis ekiplerinin yoğun güvenlik önlemi sürüyor.