Taksim Meydanı’ndaki yeni düzenlenmenin kapsamı ‘peyzaj' olacak

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Taksim Meydanı’na ilişkin yeni düzenleme açıklamalarının ‘peyzaj düzenlemesini’ kapsadığı belirtildi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun “Beton herkesi mutsuz ediyor” sözleriyle Taksim Meydanı’nda yeni bir düzenleme yapılacağına ilişkin açıklamalarının kapsamının "peyzaj düzenlemesi" olduğu ortaya çıktı.

Gerçek Gündem’de yer alan habere göre İBB Başkan Danışmanı Murat Ongun, Taksim Meydanı’nda yeraltına alınan araç yollarının yeniden üste alınması gibi bir şeyin söz konusu olmadığını açıkladı.

'MİMARİ YARIŞMA AÇILACAK'

Ongun, İmamoğlu’nun açıklamasının, "mevcut betonlaşmış durumdaki meydanın, peyzaj düzenlemesiyle daha güzel ve yaşanılır bir duruma kavuşturulmasını” kapsadığını belirterek “Mimari yarışma açılacak. Öneri projelerin alınabilmesi için de 3-4 ay süre verilecek. Bu projeler daha sonra kamuoyu ile paylaşılacak” dedi.

Ekrem İmamoğlu, Taksim Meydanı için yarışma, davet usulü bir düzenleme planlanabileceğini söylemişti. İmamoğlu 4 Temmuz'da yaptığı açıklamada “Taksim en öncelikli noktalarımızdan birisi. Taksim'de yapılan bir uygulama var ve kimseyi mutlu etmiyor. Beton herkesi mutsuz ediyor” demişti.