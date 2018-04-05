Taksim İlkyardım Hastanesi'nde yangın

Gaziosmanpaşa'daki Taksim İlkyardım Hastanesi'nde yangın çıktı.
Perşembe, 05 Nisan 2018 17:24

Gaziosmanpaşa'daki Taksim İlkyardım Hastanesi'nde yangın çıktı.