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Taksim İlkyardım Hastanesi'nde yangın
Gaziosmanpaşa'daki Taksim İlkyardım Hastanesi'nde yangın çıktı.
Perşembe, 05 Nisan 2018 17:24
Gaziosmanpaşa'daki Taksim İlkyardım Hastanesi'nde yangın çıktı.
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