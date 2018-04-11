Taksim İlkyardım Hastanesi ne zaman açılacak?

İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, yangında hasar gören Gaziosmanpaşa Taksim İlkyardım Hastanesi'nin ne zaman açılacağını açıkladı.

İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, "Şu anda çalışmalarımızı yapıyoruz. En geç üç ay içinde bu hastaneyi yeniden aynı şekilde faaliyete geçireceğiz" dedi.

Memişoğlu, Gaziosmanpaşa'daki Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gelerek incelemelerde bulunduktan sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Memişoğlu, "Sağlık hizmetinin devamı bu bölge için çok önemli. O nedenle bu hastaneyi Sayın Bakanımızın talimatları doğrultusunda çok kısa zamanda yeniden bu milletin hizmetine vereceğiz. Şuanda çalışmalarımızı yapıyoruz. En geç üç ay içinde bu hastaneyi yeniden aynı şekilde faaliyete geçireceğiz" diye konuştu.

Hastanenin yeniden faaliyete girebilmesi için çalışmaları sürdürdüklerini söyleyen Memişoğlu, "Bu hastanenin hasar görmüş yerlerinin tadilatı ver yeniden inşası aşamasında Gaziosmanpaşa Fizik Tedavi Hastanesi'nde 300 yataklı olarak fizik tedavi bölümünü biraz küçülterek hizmet veriyoruz. Buraya yakın bir mesafede bulunan fizik tedavi hastanemizde acil ve diğer bütün branşlarla ilgili hizmeti vermeye başladık. Normal mesai haricinde bu inşaat bitinceye kadar ikili olarak akşam 22.00'a kadar hem poliklinik hem de ameliyat hizmeti veriyoruz. Sağlık hizmetlerine bir aksamaya mahal vermeden devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.