Tacizi protesto eden liselilere uzaklaştırma cezası

İstanbul Küçükçekmece'deki Kadriye Moroğlu Anadolu Lisesi’nde, hakkında taciz davası açılan öğretmenin görevine devam etmesini protesto eden öğrencilere disiplin cezası verildi.

İstanbul’un Küçükçekmece ilçesindeki Kadriye Moroğlu Anadolu Lisesi’nde hakkında taciz davası açılan öğretmenin görevine devam etmesini protesto eden öğrencilere disiplin cezası verildi.

Okuldan mezun olan Eylül adlı bir kız öğrencinin şikayeti üzerine öğretmen hakkında ‘çocuğa karşı cinsel taciz’ ve ‘basit tehdit’suçlarından dava açılmıştı.

Öğretmenin görevine devam etmesine tepki gösteren öğrenciler de ekim ayında okula eylem yapmıştı.

Eylemin ardından okul idaresinin bazı öğrencilere soruşturma açtığı ortaya çıktı.

Eski CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş’ın Twitter hesabından paylaştığı belgeye göre öğrenciler "izinsiz gösteri, etkinlik ve toplantı düzenlemek"le suçlandı.

Okul idaresi, öğrencilere 10-14 Aralık tarihlerinde uygulanmak üzere okuldan beş günlük uzaklaştırma cezası verdi. Kaç öğrencinin ceza aldığı bilinmiyor.