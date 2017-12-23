Tacize sessiz kalmadı: Tuzak kuruldu, öldüresiye dövüldü!

Ankara'da Ömer P. isimli şahsın yıllardır sistematik tacizine uğrayan arkadaşı Dilek A.’yı koruduğu gerekçesiyle feci şekilde dövülen Erdal Erdeğer'in omurilik diski kırıldı. Erdeğer, “Tek suçum tacize sessiz kalmamak. Faillerin gerekli cezayı almasını istiyorum” dedi

Ankara’da yaşayan Erdal Erdeğer, Ömer P. isimli şahsın tacizine uğradığı iddia edilen arkadaşı Dilek A.’yı koruyarak, tacize ilişkin şahitlik yaptığı gerekçesiyle feci şekilde dövüldü.

BirGün'den Mustafa Mert Bildircin'in haberine göre, Ankara Tunalı Hilmi Caddesi’nde geçen hafta gerçekleşen olay, sosyal medyada da geniş yankı buldu. Arkadaşının arkasında durarak, tacizcinin ceza alması için yardımda bulunan Erdeğer, tacizci olduğu ileri sürülen Ömer P. ve beraberindeki dört kişinin saldırısına maruz kaldı. Sosyal medya üzerinden kendisine ulaşan bir kadının ısrarlı buluşma teklifine karşılık verdiğini ve Tunalı Hilmi Caddesi’ndeki bir kahvecide buluştuklarını söyleyen Erdeğer, buluştuğu kişinin Ömer P.’nin kadını kendisine ulaşmak için kullandığını belirtti.

Erdeğer, yaşadıklarını şöyle anlattı:

“Sohbet ettikten sonra Seğmenler Parkı’na gitmeyi teklif etti. Kitap okumak için tercih ettiğim ve sevdiğim bir park olduğu için kabul ettim. Sonra annesinden bir telefon aldığını ve acil eve gitmesi gerektiğini söyledi. Kendisini eve bırakmayı teklif ettiğimde ise annesiyle mesajlaştığını ve biraz daha vakti olduğunu söyledi. Kuzenlerinin kendisini alacağını söyleyerek, ‘Telefondan kuzenime konum atayım da gelsinler’ dedi. Konumu gönderdikten sonra caddede biraz yürümek için kalktık. Yürürken bir anda arkamdan saldırdılar ve yere düştüm. Ardından sopalar ve tekmelerde darp etmeye devam ettiler.”

'TEK SUÇUM TACİZE SESSİZ KALMAMAK'

Erdeğer, saldırının ardından 45 dakika ambulans ve polisin gelmesini beklediğini söyleyerek, “Vatandaşlardan biri saldırganların bindiği aracın plakasının yazılı olduğu peçeteyi cebime koydu” ifadelerini kullandı. Çevredekilerin, kendisine herhangi bir yardımda bulunmadığını sözlerine ekleyen Erdeğer, “Yerde yatarken, olayın ‘namus’ davası olduğuyla alakalı yorumlar duydum. Kaldırımda yattığım yerin arkasındaki işyerinin sahibi de ‘Buradan almasın polisler seni biraz ileri git’ dedi” diye konuştu.

Tek isteğinin polisin MOBESE kayıtlarını ortaya çıkartması ve savcının görüntüleri incelemesi olduğunu vurgulayan Erdeğer, son olarak BirGün'e şunları anlattı:

“Bir insan şehrin orta yerinde eşkıyalar tarafından dövülüyorsa bunun bir karşılığı olmalı. Tek ‘suçum’ tacize uğrayan arkadaşıma neler yapması konusunda tavsiyede bulunmam. İstanbul’da bazı barlarda sahne aldığını öğrendiğim bir adam Ankara’ya gelip arkadaşlarıyla bana saldırıyor ve elini kolunu sallayarak dönüyor.”