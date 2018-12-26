'Taciz şikayetini geri çekmeleri için 5 bin lira teklif edildi' iddiası

İstanbul Küçükçekmece'de bir lisede bir öğretmen hakkında taciz iddiasıyla dava açıldı. Milli Eğitim Bakanı, 'şikayet geri çekildiği' için öğretmen hakkındaki taciz dosyasının işlemden kaldırıldığını açıkladı. Taciz mağduru öğrenci Bakan'ı yalanlayarak şikayetinden vazgeçmediğini söyledi. Eski CHP milletvekili Barış Yarkadaş, taciz şikayetinden vazgeçmeleri için öğrencini ailesine 5 bin lira teklif edildiğini öne sürdü.

İstanbul Küçükçekmece'deki Kadriye Moroğlu Anadolu Lisesi'nde iki yıl önce öğrencisini taciz ettiği iddiasıyla hakkında dava açılan coğrafya öğretmeni ile ilgili Milli Eğitim Bakanlığı açıklama yapmıştı. CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen'in verdiği soru önergesini yanıtlayan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, adı geçen öğretmenin başka bir okulda görevine devam ettiğini belirterek, yapılan soruşturma esnasında öğrenci ve velisinin şikayetinden vazgeçtiği iddia etmişti. Yanıtta, dosyanın işlemden kaldırıldığı da bildirilmişti.

ÖĞRENCİ BAKAN'I YALANLADI: VAZGEÇMEDİM

Taciz mağduru öğrenci, Bakan Selçuk'un iddialarını yalanlayarak, "Şikayetimden vazgeçmek aklımın ucundan bile geçmedi" açıklaması yapmıştı.

'AİLEYE VAZGEÇMELERİ İÇİN 5 BİN LİRA TEKLİF EDİLDİ' İDDİASI

Eski CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş da konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

Öğrencinin ailesi ile konuştuğunu belirten Yarkadaş, "Az önce aileyle konuştum. Öğrencimizin ailesi, 'uzlaştırmacı'nın kendilerine davayı geri çekmeleri için 5 bin TL teklif ettiğini, bunu hemen reddettiklerini söyledi. Taciz davası ise 14 Mart'ta tanıkların dinlenmesiyle devam edecek. Ziya Selçuk gerçeği aileden ve mağdur kızımızdan dinlemelidir" dedi.