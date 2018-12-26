Taciz mağduru öğrenci, Bakan'ı yalanladı: Şikayetimden vazgeçmedim

İstanbul Küçükçekmece'de Kadriye Moroğlu Lisesi’ndeki taciz iddiası üzerine bir öğretmen hakkında açılan idari soruşturma dosyasının, 'şikayetçinin şikayetini çekmesi' üzerine işlemden kaldırıldığını söyleyen Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, şikayet sahibi öğrenci tarafından yalanlandı. Öğrenci, 'Şikayetten vazgeçmek aklımın ucundan bile geçmedi' dedi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un, İstanbul Küçükçekmece’deki Kadriye Moroğlu Lisesi’ndeki taciz iddiası üzerine açılan idari soruşturma dosyasının "şikayetçinin şikayetini çekmesi" üzerine işlemden kaldırıldığı yönündeki sözleri, şikayet sahibi tarafından yalanlandı.

Okuldan mezun olan öğrenci, okula yaptığı şikayete rağmen tacizci öğretmenin görevine devam etmesinden dolayı olayı mahkeme taşımıştı. Bunun üzerine öğretmen hakkında "çocuğa karşı cinsel taciz" ve "basit tehdit" suçlarından dava açılmıştı.

Öğrenciler taciz davası açılan öğretmenin göreve devam etmesini okulda protesto edince disiplin cezasıyla karşılaşmıştı.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ise, öğretmenle ilgili okul idaresine şikayette bulunulması üzerine başlatılan soruşturmanın akıbetini soran CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen’e verdiği yanıta, okulda açılan idari soruşturma sırasında "şikayetçinin şikayetinden vazgeçtiği için" dosyanın işlemden kaldırıldığını söylemişti.

'ŞİKAYETTEN VAZGEÇMEK AKLIMIN UCUNDAN GEÇMEDİ'

Bianet’ten Elif Ünal’ın haberine göre, şikayetçi öğrenci, açıklamanın gerçeği yansıtmadığını söyledi.

Şikayetten vazgeçmenin "aklının ucundan bile geçmediğini" belirten mağdur öğrenci, öğretmenin göstermelik bir ceza aldığını ifade etti.

Öğrenci, “Soruşturma sonucunda oluşturulan ceza tutanağı, ki bu tutanak sanık tarafından dava dosyasına eklenmiştir, şikayetimden vazgeçmediğimin en büyük kanıtı” diye konuştu.

'SUÇLU OLDUKLARI İÇİN YALANA BAŞVURUYORLAR'

Mağdur öğrenci, böyle bir iddianın ortaya atılmasının nedeninin, iddia sahiplerinin suçlu olduklarını bilmesine bağladı.

Öğrenci, şikayetini çektiğine dair iddiayla ilgili şunları söyledi: “Yalana başvuruyorlar, çünkü suçlu olduklarının ve suçlarının ne kadar büyük olduğunun farkındalar. Bu yalanlar silsilesine Milli Eğitim Bakanı’nın da dahil olması elbette üzücü. Bu yanlıştan derhal dönülmelidir.”