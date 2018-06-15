Suruç'ta saldırı hastanede devam etti

Suruç'ta AKP milletvekili İbrahim Halil Yıldız ve yakınlarının seçim ziyaretleri sırasındaki tartışmanın ardından bir grup tartışmanın yaşandığı işyerini uzun namlulu silahlarla bastı. Silahlı çatışmada bir kişi hayatını kaybederken yaralıların Yıldız'ın yakınları tarafından hastanede öldürüldüğü, güvenlik kameralarının tahrip edildiği öne sürüldü.

AKP milletvekili İbrahim Halil Yıldız'ın seçim ziyaretinde tartıştığı esnafın işyeri ertesi gün bir grup tarafından uzun namlulu silahlarla tarandı. İşyerinden de uzun namlulu silahla karşılık verildiği, olay yerinde bir kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Ardından hastaneye giden yaralılara dönük yeni bir saldırı gerçekleştiği, DBP'li esnaf ve yakınlarının hastanede öldürüldüğü öne sürüldü.

Urfa yerel basınında AKP milletvekili İbrahim Halil Yıldız ve yakınlarının seçim çalışması kapsamındaki ziyaretleri esnasında Esvet Şenyaşar'ın işyerinden çıkılmasını istediği ve kısa bir tartışma yaşandığı kaydedildi. Ertesi gün bir grubun aynı yere uzunlu namlulu silahlarla gelip taradığı, Şenyaşar'ın da karşılık verdiği öne sürüldü. İlk silahlı çatışmada bir kişi hayatını kaybederken kalan ölümlerin hastanede gerçekleştiği, Yıldız'ın yakınlarının hastaneye yaralı olarak gelen Esvet Şenyaşar'ı burada öldürdüğü, sağlık çalışanlarının hastalara müdahalesinin engellendiği, kameraların tahrip edildiği belirtiliyor.

Türkiye İnsan Hakları Vakfı (TİHV) yöneticisi Şebnem Korur Fincancı Twitter hesabından tahrip edilmiş güvenlik kamerası fotoğrafı paylaştı ve "Hastanede kameralar tahrip edilmiş planlı bir saldırı DBP’lilerden birinin oksijen tüpü ile kafası kırılmış birine tabanca ile ateş etmişler diğerini bıçaklayıp boğazını kesmişler" açıklaması yaptı. CHP Suruç İlçe Başkanı Servet Gören de dün akşam saatlerinde DBP'li yönetici Esvet Şenyaşar ile oğlu Celal Şenyaşar'ın kaldırıldıkları hastanede "katledildiklerini" söylemişti.

HDP: PROVOKASYONLARA KARŞI GÜÇLÜ BİR ÇAĞRI YAPALIM, ASLA BU TUZAKLARA DÜŞMEYELİM

HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Sezai Temelli olayla ilgili açıklama yaptı. HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan yaptığı açıklamada “Provokasyonlarla halkın ayaklandırılmaya çalışıldığını görüyoruz... Bunu yapanları lanetliyoruz. Biz HDP olarak hiçbir provokasyona zemin yaratmayacağız. Parti disiplini ile seçimlerin son gününe kadar hiçbir oyuna gelmeden, bu süreci sakinlikle, disiplin içinde atlatacağımıza inanıyorum” ifadelerini kullandı. HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, “Bugün hiç istemeyeceğimiz bir olay yaşandı. Ortamın gerginliği, OHAL’in gerginliği, iktidarın yarattığı gerginlik, şiddet dili, nefret söylemi.. Buna derhal son vermek gerekir. Tüm liderlere, cumhurbaşkanı adaylarına çağrı yapıyorum. Gelin bu oyunu deşifre edelim. Bu provokasyonlar karşısında güçlü bir çağrı yapalım. Tüm yurttaşlarımıza da sesleniyorum. Sizi bu tuzaklara çekmek isteyenler olacaktır. Seçimi kaybedeceklerini anladıktan sonra türlü türlü oyunlara başvuracaklar. Asla bu tuzakların içine düşmeyin” dedi.

ERDOĞAN: ÇÖZÜM SÜRECİNDE YAPTIKLARI OYUNU YAPMAYA DEVAM EDİYORLAR

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, dün akşamki "Milletvekilimizin ağabeyi PKK'lılar tarafından öldürüldü" açıklamasının ardından bu sabah da bayram namazının ardından "Esnaf ziyareti yapılırken “siz bizim HDP’li olduğumuzu bilmiyor musunuz. Buraya nasıl gelirsiniz" diyerek bu aileye böyle bir saldırı gerçekleşti. Sonuç olarak 4 ölü 9 yaralı var. Bunlar bizi üzen ve gerçekten 'barışa koşalım' diyenler 'biz demokrasiden yanayız' diyenler çözüm sürecinde yaptıkları oyunu yapmaya devam ediyorlar" açıklaması yaptı.