Suruç'ta cenaze törenine polis müdahalesi

Suruç'ta AKP'li vekil ive yakınlarının saldırısında ölen esnaf kardeşlerin cenaze törenine polis biber gazı ve tazyikli su ile müdahale etti.

Urfa’nın Suruç ilçesinde esnaf ziyareti sırasında AKP Urfa Milletvekili İbrahim Halil Yıldız’ın yakınları tarafından açılan ateş sonucu hayatını kaybedenlerden esnaf kardeşler Celal Şenyaşar ve Adil Şenyaşar’ın cenazeleri Antep’ten Suruç’a getirildi.

Polisin zırhlı araçlarla önlem aldığı mezarlığa, sadece aile bireylerinin alınmasına izin verildi. Cenazeye katılmak üzere mezarlığa gelen yurttaşlara polis izin vermedi. Polisler uyarılara rağmen dağılmayan kalabalığa biber gazı ve basınçlı su sıkarak müdahale etti. Kalabalığın mezarlığa girmemesi için, yaklaşık bir kilometre mesafede barikat kuruldu. Mezarlıkta Esved ve Fadıl Şenyaşar, yakın aile fertleri tarafından toprağa verildi.