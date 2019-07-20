Suruç Katliamı'nın dördüncü yıldönümü: Adalet hala sağlanmadı

2015 yılında meydana gelen canlı bomba saldırısı sonucu 34 kişinin yaşamını yitirdiği, 105 kişinin yaralandığı Suruç katliamının dördüncü yıldönümünde failler hala cezalandırılmadı. Yerel emniyet müdürlüğünün canlı bombadan haberdar olmalarına karşın önlem almadıkları ortaya çıkan dava sürekli erteleniyor. Sanıkların duruşmaya dahi katılmadığı dava son olarak 2020 yılına ertelendi.

2015’te Kobane’deki çocuklara oyuncak götürmek için Amara Kültür Merkezi’nin önünde bir araya gelerek basın açıklaması yapan Sosyalist Gençlik Dernekleri Federasyonu (SGDF) üyelerine yönelik Abdurrahman Alagöz isimli IŞİD üyesinin gerçekleştirdiği canlı bomba saldırısının üzerinden 4 yıl geçti.

Aradan dört yıl geçmesine karşın sürekli ertelenen davada failler hala cezalandırılmadı. Canlı bombadan haberdar olmalarına karşın önlem almadıkları ortaya çıkan yerel emniyet müdürlüğü mensupları sanıklar, duruşmalara dahi katılmıyor.

DAVA 2020'YE ERTELENDİ

Bir hafta önce Suruç Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen dördüncü duruşma sonucunda dava 4 Şubat 2020 tarihine ertelendi.

Davada "görevi kötüye kullanma" ve "ihmal" suçlamasıyla yargılanan dönemin Suruç Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki Terörle Mücadele ve Asayiş birimlerinden sorumlu polisler Ali Koçak ve Ahmet Oğuz Davarcı, duruşmaya katılmadı.