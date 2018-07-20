Suruç katliamında yaşamını yitiren 33 kişi anıldı

Kobane’ye oyuncak ve insani yardım malzemeleri götürmek için yola çıktıkları sırada Urfa'nın Suruç ilçesinde IŞİD tarafından katledilen gençler anıldı. Suruç katliamı bundan tam üç yıl önce, 20 Temmuz 2015'te meydana gelmişti.

Kobane’ye oyuncak ve insani yardım malzemeleri götürmek için Sosyalist Gençlik Dernekleri Konfederasyonu'nun çağrısıyla yola çıktıkları sırada IŞİD tarafından katledilen gençler anıldı.

Katliamda yaşamını yitirenlerin aileleri, arkadaşları, HDP milletvekilleri Murat Çepni, Ömer Öcalan, SGDF MYK üyeleri Deniz Bahçeci ve Helin Yılmaz, DTK temsilcisi ve vatandaşlar katıldı.

Katliamın gerçekleştiği Amara Kültür Merkezi’nde açıklama yapan heyet, “Bizleri engelleseniz de bizler bu bahçe de olmaya, adalet istemeye devam edeceğiz” açıklaması yaptı.

3. kez engellemelerine rağmen Amara Kültür Merkezi’nin bahçesindeyiz. 3 yıl önce bu bahçede umutlarımız, oyuncaklarımız vardı. 3 yıl önce patladı bomba 33 Düş Yolcusunu aramızdan ayrıldı. Bizleri engelleseniz de bizler bu bahçe de olmaya, adalet istemeye devam edeceğiz. #suruç pic.twitter.com/3WK0xOrFU6 — Suruç Aileleri (@SurucAileleri) 20 Temmuz 2018

NE OLMUŞTU?

20 Temmuz 2015'te Urfa’nın Suruç ilçesinde bir araya gelen 300 genç, konakladıkları Amara Kültür Merkezinde yaptıkları basın açıklaması sırasında canlı bomba saldırısının hedefi olmuştu. IŞİD’in üstlendiği saldırı sonucunda 33 kişi hayatını kaybetmiş 100’ü aşkın kişi de yaralanmıştı.

Üzerinden geçen üç yıla rağmen Urfa 5. Ağır Ceza Mahkemesinde devam etmekte olan Suruç Katliamı davasında, bir ilerleme olmadı. 10 Ekim Katliamı davasında tutuklu olarak yargılanan Yakup Şahin davanın firari olmayan tek sanığı olduğu halde henüz mahkemece dinlenmedi.