Suruç katliamı davası yine ertelendi

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde 3 yıl önce meydana gelen, 34 kişinin yaşamını yitirdiği, 70 kişinin yaralandığı canlı bomba saldırısıyla ilgili davadada mahkeme duruşmayı tekrar erteledi.

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde 20 Temmuz 2015 tarihinde IŞİD üyesi canlı bomba Şeyh Abdurahman Alagöz’ün kendini patlatması ve 33 kişinin ölümüyle sonuçlanan katliamla ilgili açılan tek davada, mahkeme, eksik dosyaların giderilmesi karar verip, duruşmayı erteledi.

Urfa 5’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada tek tutuklu sanık Yakup Şahin yargılanırken, “IŞİD’in Türkiye emiri” olarak itham edilen İlhami Bali’nin başka bir dosyadan Kilis L Tipi Cezaevi’nde tutuklu olan eşi Hülya Bali ile katliam günü çantasından El Nusra bayrağı çıkan cami imamı Abdullah Ömer Arslan tanık olarak SEGBİS aracılığı ile ifade verdi.

Davada “tanık” olarak ifadesi alınan imam Abdullah Ömer Arslan’ın çelişkili beyanlarda bulunması üzerine avukatlar tutuklanmasını istedi. Mahkeme bu talebi reddetti. Dava ertelenirken, duruşma sonrası açıklama yapmak isteyen Suruç Aileleri’ne jandarma engel oldu. Bir sonraki duruşma 12 Şubat 2019’da görülecek.