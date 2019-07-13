Suruç katliamı davası 2020'ye ertelendi

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde 4 yıl önce meydana gelen, 34 kişinin yaşamını yitirdiği canlı bomba saldırısıyla ilgili dava tekrar ertelendi. Dava 4 Şubat 2020'de görülecek.

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde 4 yıl önce meydana gelen ve 34 kişinin yaşamını yitirdiği canlı bomba saldırısıyla ilgili dava 4 Şubat 2020 tarihine ertelendi.

Davanın 4´üncü duruşması Suruç Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülürken, "görevi kötüye kullanma" ve "ihmal" suçlamasıyla yargılanan dönemin Suruç Emniyet Müdürlüğü bünyesinde Terörle Mücadele ve Asayiş birimlerinden sorumlu polisler Ali Koçak ve Ahmet Oğuz Davarcı, duruşmaya katılmadı.

Davarcı'nın avukatı Gülhan Kaya, o gün birlikte görev yaptıklarını ve önlem aldıklarını iddia ettiği polis memurları Bayram Okuducu, Hamza Maviş ve Abdürrahim Özdemir´in dinlenmesini ve o gün yapılan telsiz konuşmalarının da dosyaya girmesini talep etti.