'Suriyeliler sınır dışı ediliyor' iddiasına yalanlama: Afganistan, Pakistan ve diğerlerini gönderiyoruz

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürü Abdullah Ayaz, İstanbul'daki Suriyeli sığınmacılara ilişkin, 'Herhangi bir gözaltı, geri gönderme merkezine alınma, sınır dışı edilme gibi bir işlem yok' açıklamasını yaptı. Ayaz, geri gönderme merkezlerine sevk edilenlerin Afganistan, Pakistan ve diğer uyruklardan oluştuğunu söyledi.

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürü Abdullah Ayaz, İstanbul'daki Suriyeli sığınmacılara ilişkin açıklamada bulundu.

İstanbul'da yürütülen operasyonların Suriyelilere değil özellikle "düzensiz göçe yönelik" yapıldığını savunan Ayaz, yakalanıp geri gönderme merkezlerine veya il göç müdürlüklerine sevk edilenlerin başta Afganistan, Pakistan ve diğer uyruklardan oluştuğunu söyledi.

Suriyelilerin sınır dışı edildiğine dair iddiaları yalanlayan Ayaz, "Sayın İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu'nun da ifade ettiği gibi sınır dışı söz konusu değil. Bunu defaatle ifade ettik. Suriye'deki durumdan dolayı, Suriyelilerle ilgili şu anda hukuki olarak sınır dışı kararı alınması mümkün değil. Şu anda kaydı olmayan Suriyelileri kamplara sevk ediyoruz. Kamptaki kayıt işlemleri bittikten sonra da bir planlama dahilinde onların farklı illere sevkini sağlıyoruz. Başka illere kayıtlı olup fiilen İstanbul'da yaşayan Suriyeliler var. Onlarla alakalı İstanbul Valiliği’nin verdiği bir süre var. Bir kez daha altını çizmek istiyorum. Şu anda kimliği olan, başka illerde kaydı bulunan Suriyelilerle ilgili herhangi bir gözaltı, geri gönderme merkezine alınma, sınır dışı edilme gibi bir işlem yok. Kendilerine verilen süre içerisinde kayıtlı oldukları kentlere dönmelerini bekliyoruz. Kaydı olmayan Suriyelileri de kamplara sevk edip, orada kayıt altına alma işlemlerini yapıyoruz" dedi.

'İSTANBUL'DAKİ GÖÇMEN YOĞUNLUĞUNU AZALTMAK İSTİYORUZ'

İstanbul Valiliği tarafından Suriyelilerin kayıtlı illere dönmesi talimatı verildiğini söyleyen Ayaz, "Biz de Suriyelilerin illerine dönmelerini kolaylaştırması adına il müdürlerimizle bazı çalışmalar başlattık. Bu hareketliliği bir şekilde düzenlemek istiyoruz. İstanbul'daki o yoğunluğu azaltıp, bir düzen kurmayı hedefliyoruz. Konuyla ilgili bugüne kadar aldığımız çok sayıda tedbir vardı. Tüm bu tedbirlere rağmen başka illere kayıtlı olup da farklı sebeplerle İstanbul'a gelmiş olan Suriyelilerin tespit edilmesi için böyle bir çalışma başlatıldı. Sayın Bakanımız da açıkladı. İstanbul yoğunluktan dolayı kayda kapalı. Uzun süreden beri istisnalar dışında yeni kayıt yapmıyoruz. Sağlık ve eğitim, bu istisnaların içinde yer alıyor" diye konuştu.