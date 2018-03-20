Suriyeli mültecilere yurtdışı ve yurtiçi telefon görüşmeleri ücretsiz olacak

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü, Suriyeli mültecilere dağıtılmak üzere telefon kartı ihalesi açtı.

Göç İdaresi Genel Müdürlüğü, Türkiye'deki mülteciler için ilk etap olarak 60 bin adet ücretsiz telefon kartı ihalesi açtı.

Kartlar ile ankesörlü telefonlar, sabit telefonlar ve cep telefonlarından yurtdışı ve yurtiçine yapılacak telefon görüşmeleri ücretsiz olacak.

Sözcü'den Bora Erdin'in haberine göre, karta sahip olan kişi, kartın arkasında yazan numarayı aradıktan sonra yine kartta bulunan şifreyi girerek 28 Avrupa Birliği (AB) ülkesi ve diğer 13 ülkeyi ücretsiz arayacak. Kartlar 15 ilde dağıtılacak. İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü'nün 7 Mart'ta Ankara'da yaptığı ihaleyi alan şirketle sözleşme imzalanmasının ardından kartlar en geç mayıs ayında dağıtılmaya başlanacak. Bu karta sahip olanların yurtiçine 130 dakika, yurtdışına ise bin 73 dakika ücretsiz telefon görüşmesi hakkı bulunacak.