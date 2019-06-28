Sur'dan dönüşüm adı altında rant: Milyonlarca lira yine aynı şirketlere kaldı

Yıkım ve operasyonlar ile boşaltılan Diyarbakır'ın Sur ilçesi kentsel dönüşüm adı altında ranta açıldı. On milyonlarca lira değerindeki ihaleler ise AKP döneminin ihale şampiyonu şirketlerine gitti.

Diyarbakır'ın Sur ilçesine 3 yıl önce düzenlenen operasyonlar sırasında 4 bin 500 konut ve kentin kültürel varlıkları zarar görmüştü. "Acele kamulaştırma kararı" ile boşaltılan Sur, TOKİ ve AKP döneminin ihale şampiyonu şirketleri aracılığıyla ranta açıldı.

Birgün'de yer alan habere göre, kentsel dönüşüm alanı ile ilan edilen Sur’da konut, butik otel ve iş merkezi inşaatları için 2018 yılında 100 milyon lira tutarında dört ihale yapıldı.

İhaleleri AKP iktidarlarında çok sayıda ihale alan “kadrolu” firmalar kazandı. Bunlardan 57 milyon liralık en büyük ihaleyi İstanbul Havalimanı projesinin bazı bölümlerinin yapımını üstlenen şirket, 31 milyonluk bölümünü ise TOKİ’nin çok sayıda ihalesinde adı geçen bir başka şirket aldı.

YANDAŞ GAZETE GÖREVE ÇAĞIRMIŞTI

Diyarbakır ve Şırnak'ta sokağa çıkma yasağı, operasyonlar ve ölümler devam ederken Star gazetesi attığı "TOKİ göreve" manşetiyle rant çağrısında bulunmuştu.

Dönemin Başbakanı Ahmet Davutoğlu bölgede kentsel dönüşüme hemen başlanacağını açıklayarak "Sur'u öyle bir inşa edeceğiz ki aynen Toledo(İspanya) gibi olacak" demişti.