Sultangazi'de çocuk acil bölümünde karantina

Sultangazi'deki Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin Çocuk Acil servisinde tedavi gören bir çocukta görülen 'tüberküloz' sebebiyle Çocuk Acil servisinin bir bölümü karantinaya alındı.

Sultangazi'de bulunan Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin Çocuk Acil servisine öğle saatlerinde tedavi edilmek üzere getirilen Afganistanlı bir çocuğa 'tüberküloz' hastası olduğu teşhisi konuldu.

Hava yoluyla bulaşan bir akciğer hastalığı olan tüberküloz nedeniyle hastanede önlemler alındı. Bu kapsamda Çocuk Acil servisinin 'kırmızı alan' olarak adlandırılan bölümü karantinaya alındı.

Çocuk Acil servisinin diğer bölümlerinde hastalara hizmet verilmeye devam ediliyor. Hastane personeli ağız maskesi takarak çalışıyor.