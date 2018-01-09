Sultanbeyli'deki zehirlenmenin nedeni belli oldu

Sultanbeyli’de bir liseye yakın bölgede 4 öğrenci ve 2 öğretmen, içeriğinde kimyasal madde bulunan biber gazı nedeniyle zehirlendi.

İstanbul Sultanbeyli’de bir liseye yakın arazide 6 öğrencinin nereden atıldığı belli olmayan kimyasal bir gazdan zehirlendiği iddia edildi.

Yaşları 18’den küçük 2 kişi içeriğinde kimyasal madde bulunan biber gazını okuldan çıkan bazı öğrencilerin üzerine doğru sıktı. Sıkılan gaz nedeniyle 4’ü öğrenci 2’si öğretmen 6 kişi zehirlenerek Sultanbeyli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Tedbiren hastanenin acili ilk etapta karantinaya alınırken olaya ilişkin başlatılan soruşturmada gazı atılan 2 kişi gözaltına alındı.

Kimliği tespit edilen diğer şüphelinin ise arandığı kaydedildi.

4’Ü ÖĞRENCİ 2 ÖĞRETMEN KOKUDAN RAHATSIZLANMIŞ

Sultanbeyli Belediye Başkan Yardımcısı Muhammed Çimen “4 öğrenci, 2 öğretmen okulun bahçesinde aynı anda gaz kokusundan rahatsızlanınca hastaneye kaldırılıyorlar. Yaşları küçük 2 kişi tarafından ne olduğu belli olmayan bir gaz sıkılmış. Başhekimle konuştuk büyütülecek bir konunun olmadığını kaydetti. Acil bölümü de açıldı. İlk başta ne olduğu belli olmadığından tedbiren kapatıldı hastanenin acili” diye konuştu.

Öğrencilerin kaldırıldığı Sultanbeyli Devlet Hastanesinin acil servisi, olayın nedeni açığa çıkmadan önce tedbiren karantinaya alınarak vatandaş girişine kapatılmıştı.