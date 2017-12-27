Süleymancılara ait yurtta çocukları istismar eden görevliye ilişkin yeni bilgiler!

Süleymancılar adlı gerici gruba ait öğrenci yurdunda yaşanan taciz olayında yeni ayrıntılar ortaya çıktı.

Daha önce bir yurt yangınında yaşanan ölümler ve yine çocuk istismarıyla gündeme gelen Süleymancılar adlı tarikat, son olarak Dikili'deki istismar olayıyla gündemde.

DHA'nın haberine göre, yurt görevlisi Ömer Faruk Ergen’in kendisine direnmeye çalışan bazı öğrencilere baskı ve şiddet uyguladığı belirtildi. Uzmanların yurtta kalan diğer çocukları da dinlemek istedikleri, bunun için de ailelerine ulaşmaya çalıştıkları belirtildi. Ergen, sevk edildiği adliyede tutuklanırken, yurt hakkında kapatma kararı verilmişti.