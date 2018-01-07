Süleymancılara ait yurtta cinsel istismarın ardından ailelere 'konuşmayın' baskısı

Dikili'de Süleymancılara ait erkek öğrenci yurdunda ortaya çıkan cinsel istismarın ardından, ailelere "konuşmayın" baskısı yapıldığı bildiriliyor.

İzmir’in Dikili ilçesinde bulunan Süleymancılara ait özel bir erkek orta öğretim öğrenci yurdunda kalan 7 erkek öğrenci, yurt hademesi Ö.F.E.''nin kendilerine cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle şikayetçi olmuştu.

Cumhuriyet'in haberine göre Dikili Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı soruşturma sonrası 7 erkek öğrenciye cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen Ö.F.E gözaltına alınmış, şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Gazeteci Mustafa Hoş, Süleymancılara ait olan Dikili'deki o yurda gitti. Hoş, kişisel Twitter hesabından, "Çocuklara tecavüz rezaletinin yaşandığı Dikili'deki Süleymancı tarikat yurdunda araştırma yaptım... Birçok görüşme yaptım.. Şimdi onları paylaşıyorum" diye yazarak, birtakım bilgiler paylaştı.

'BASKI VAR, TARİKAT AİLELERE AVUKATLIK TEKLİF EDİYOR'

Hoş, ailelere "konuşmayın" baskısı yapıldığını ifade ederken, tarikatın, ailelere avukatlık teklifinde de bulunduğunu belirtti. Hoş, "Tecavüz rezaleti ortaya çıktıktan sonra ailelere konuşmayın baskısı yapılıyor. Karaman/Gerger/Kilis'te olduğu gibi... Tarikatten ailelere avukatlık teklifi de yapılıyor... Aynı zamanda tecavüz zanlısını da aynı kişiler savunacak... Bir aile bunu çok sert reddediyor" dedi.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2017 yılında değiştirdiği yönetmeliğe de değinen Hoş, bu yönetmeliğin tarikatlar için değiştirildiğini belirtti.

YURT MÜDÜRÜ VE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜNE İŞLEM YOK

Hoş, yurt müdürü ve Milli Eğitim müdürü hakkında hiçbir işlem yapılmadığını da ifade ederken, tecavüz zanlısı dışında tutuklananın olmadığını söyledi.

Hoş, aynı zamanda tutuklu Ö.F.E'nin sosyal medya paylaşımlarının da ekran görüntüsünü paylaştı.