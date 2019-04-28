Süleyman Soylu, Rabia Naz'ın babası Şaban Vatan'ı aradı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Giresun’un Eynesil ilçesinde şüpheli şekilde ölen 11 yaşındaki Rabia Naz Vatan’ın babası Şaban Vatan'ı aradı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Giresun’un Eynesil ilçesinde şüpheli şekilde ölen 11 yaşındaki Rabia Naz Vatan’ın babası Şaban Vatan'ı aradı. Baba Vatan, "Failler yakalanınca adaletin ve hukukun itibarı yerine gelecek. Adalet terazisi vatandaş için dengeye gelecektir düşüncesindeyim. Sayın Bakan Beyimize samimi, detayli ve güven verici olarak biz mağdur vatandaşlarla görüştüğü için çok teşekkür ederiz. " dedi.

Şaban Vatan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 3 günlük süreçte profesörler ile görüştüğünü söyledi.

Profesörlerin değerlendirmesi sonucu İstanbul Adli Tıp raporunun örtbas istekleri doğrultusunda hazırlandığının ortaya çıktığını iddia eden baba Vatan, Rabia Naz'ın ölümüne ilişkin faillerin bulunması için gereken adli çalışmaların da devam ettiğini söyledi. Baba Şaban Vatan'ın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamalar şöyle:

"Süreç içerisinde Küçükçekmece'deki yaşanan vahim olayla ilgili aileyle görüştüm. Her zaman yanlarında olacağımızı, siz değerli dostlarımızla birliktelik içinde yanlarında olduğumuzu, yaşadığımız acıları beraber yaşadığımızı ve beraber mücadele edeceğimizi belirttim. Aile olarak desteklerin, insani yaklaşımın ve herkesin duyarlı olmasının onları içine biraz da olsa ferahlı verdiğini söylediler. Adalet için biz de bundan böyle mücadele edeceğiz konuşması geçti aramızda. Ve canilik içerisinde olan kişilerin toplumdan uzaklaştırılması, hapisten çıkmamaları gerektiğini konuştuk.

Dün yayınlanan açık oturumla ilgili sayın bakan beyle 05:00'ten itibaren uzun görüşme yaptım. Tüm detayları ve bugüne kadar ulaştığım kanıtları aynı zamanda savcılık dosyasındaki raporlarla ve tanıklarla ilgili 2 saatlik görüşme yaptım. Görüşmemiz sayın bakanlık ve vatandaş görüşmesinden ziyade daha samimi istişare oldu. Sayın bakan, "Uzun bir araştırma yaptık. Müfettiş beylerin bu zamana kadar ki süreçte kesin olarak olay şu şekildedir diyebilecekleri bir detaya ulaşamadıklarını söyledi. Ama olayın peşini bırakmayacaklarını, yeniden bir çalışma başlattıracağını, devlet olarak olayın kesin sonuca ulaşması için ne gerekirse yapacaklarını belirtti. Olayın sürecindeki konuşmalarımızda yanlış anlaşılma olmasın. Elde ettiğim bir gelişme olursa bizzat kendilerine telefonla bildirmemi, ulaşamazsam mesaj göndermemi sayın bakan belirtti.

Uzun diyaloglu detaylı konuşma bize güven verdi. Daha da umutlandık. Olayın üzerine daha da hassasiyetle gidileceği kanaatine emin oldum. Rabia Naz'ın faillerinin bulunması adalete büyük güvence emniyeti olacaktır. Failler yakalanınca adaletin ve hukukun itibarı yerine gelecek. Adalet terazisi vatandaş için dengeye gelecektir düşüncesindeyim. Sayın Bakan Beyimize samimi, detayli ve güven verici olarak biz mağdur vatandaşlarla görüştüğü için çok teşekkür ederiz. İnşallah devletimiz en hızlı sistem ve adaletle Rabia Naz'ımızın faillerini ortaya çıkaracaktır. Temennimiz bütün yavrularımızın ve vatandaşımızın adaletidir."