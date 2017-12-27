Süleyman Soylu gündemden düşmüyor: Mesajı tartışma konusu oldu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Cemaat'e destek mesajları gündeme gelmeye devam ediyor.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun Cemaat soruşturması kapsamında tutuklanan Rotahaber'in sahibi Ünal Tanık’la ilgili mesajı sosyal medyada gündem oldu.

Odatv'nin haberine göre, Ünal Tanık, 13 Nisan 2013 yılında Adana basın savcısı Duran Yılmaz'ın oğlu ve dönemin Adana Belediye Başkanı Aytaç Durak hakkındaki iddiaları haberleştirdiği gerekçesiyle Adana'da gözaltına alınmış ve Tanık ifadesinin ardından serbest bırakılmıştı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun aynı gün yani 13 Nisan 2013'teki “Ünal Tanık dostumuza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Cesur haber konusunda öncülüğünü takdir ettiğimiz Ünal beyi ve Rotahaber'i seviyoruz” mesajıyla Cemaatçi Ünal Tanık’a destek verdiği ortaya çıktı.