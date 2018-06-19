Süleyman Soylu: Erdoğan büyük bir devrimcidir

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Cumhurbaşkanı Erdoğan için, 'Tayyip Erdoğan eğer bir kelimeyle adlandırılacaksa büyük bir devrimcidir' dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından "devrimci" ilan edildi.

“Tayyip Erdoğan eğer bir kelimeyle adlandırılacaksa büyük bir devrimcidir" diyen Soylu, "Tayyip Erdoğan, öyle sol yumruklarını havaya kaldıran, 3-5 sloganla kendisini belli eden, molotof kokteyli yapan, canlı bomba olan, her şeyi reddeden devrimciler gibi değildir. Tayyip Erdoğan büyük bir devrimcidir" ifadelerini kullandı.

Soylu, "Bugün Almanya, Amerika sağlıkta bize hava attığı o noktada değil. Amerika 'Sağlıkta devrim yapacak' diye başkan seçti. Beceremedi ve gitti. Türkiye büyük devrimler gerçekleştiriyor" diye konuştu.