Şule Çet davasında sanıksız keşif

Ankara’da Yelken Plaza’nın 20’nci katından şüpheli şekilde düşerek yaşamını yitiren Şule Çet davasında, Yelken Plaza'da keşif yapıldı. 10 Temmuz'da görülecek duruşma öncesi yapılan keşifte sanıklar güvenlik gerekçesiyle bulundurulmaması dikkat çekti. Sanıklar hakkında müebbet ve 39’ar yıla kadar hapis cezası istenmişti.

Ankara'da Gazi Üniversitesi öğrencisi Şule Çet'in ölümüyle ilgili davaya bakan mahkeme heyeti, olayın meydana geldiği plazada keşif gerçekleştirdi. Ancak sanıklar 'güvenlik' gerekçesiyle keşif sırasında hazır bulundurulmadı. Olayın meydana geldiği plazanın 20. katında inceleme yapıldı.

KANITLARIN ÇOĞU YOK EDİLDİ, KEŞİF YAPILDI

Davanın görüldüğü Ankara 31. Ağır Ceza Mahkemesinin başkan ve üyeleri, Çet’in hayatını kaybettiği Mevlana Bulvarı’ndaki plazaya geldi. Plazanın 20. katında olayın meydana geldiği ofise geçen heyete tarafların avukatları eşlik etti. Sanıklar Çağatay Aksu ve Berk Akand, güvenlik gerekçesiyle keşfe getirilmedi.

Mahkeme başkanı ve üyeler, adli tıp kurumundan bir uzman ve bir inşaat mühendisinden oluşan bilirkişi heyetiyle olay yerinde inceleme yaptı. Mahkeme başkanı, bilirkişilere olaya ilişkin sorular yöneltti.

Gazi Üniversitesi öğrencisi Şule Çet, 29 Mayıs 2018’de Ankara’daki plazanın 20’nci katından düşerek yaşamını yitirmiş, olayla ilgili Çağatay Aksu ve Berk Akand tutuklanmıştı.

İddianamede, sanıklar hakkında cinayet, nitelikli cinsel saldırı ve hürriyeti tahdit suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 39’ar yıla kadar hapis cezası istenmişti.

NE OLMUŞTU?

29 Mayıs 2018 tarihinde Gazi Üniversitesi Sanat Tasarım Fakültesi Tekstil Tasarımı bölümü 2. sınıf öğrencisi Şule Çet, 29 Mayıs 2018 tarihinde Ankara'da bir plazanın 20'nci katından düşerek şüpheli bir şekilde yaşamını yitirdi.

Mahkeme, Şule Çet’in psikolojik durumuyla ilgili rapor alınmasına, olay yerine ilişkin görüntülerin dudak okumasında uzman bilirkişiye gönderilmesine, sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar vermişti. Duruşma 10 Temmuz saat 10.00'da görülecek. Şule Çet ailesinin avukatı Umur Yıldırım “Keşifte olayın nasıl yaşandığının tam olarak ortaya çıkmasını bekliyoruz” demişti.