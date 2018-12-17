Şule Çet davasında iddianame kabul edildi

Şule Çet'in ölümüyle ilgili yürütülen soruşturma çerçevesinde hazırlanan iddianame kabul edildi.

Ankara'da üniversite öğrencisi Şule Çet'in (22) ölümüyle ilgili soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamede şüpheliler Çağatay A. ve Berk A. için ayrı ayrı ağırlaştırılmış ömür boyu ve 39 yıla kadar hapis cezası istendi. İddianamede, iki şüpheli, "cinayet", "ırza geçme" ve "hürriyeti tahdit" suçları ile itham edildi.

Şule Çet'in o gece ev arkadaşı Liia Trohin'e attığı mesajlar da iddianamede yer aldı. Savcılık, her iki şüphelinin de çelişkili ifadeler verdiğini, şüpheli Çağatay A.'nın, intihar ettiğini söylese de Çet'in, o gece arkadaşına gönderdiği mesajların zorla plazada tutulduğunu ortaya koyduğunu belirtti. Şule Çet'in arkadaşı Trahin'e gönderdiği mesajlarda, "Bu adam bana abayı yakmış, Allah'ım salmıyor", "Biliyordum böyle olacağını", "Keşke gelmeseydim" ifadelerini kullandığı belirtildi.