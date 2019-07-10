Şule Çet davası bugün görülüyor: Şule için adalet arayışımız bu düzen değişene kadar sürecek

29 Mayıs 2018’de Ankara’da patronu ve patronunun arkadaşı tarafından öldürülen 22 yaşındaki üniversite öğrencisi Şule Çet davasında üçüncü duruşma bugün görülüyor. Duruşma öncesi adliye önünde toplanan kadın örgütleri, Şule Çet davasının peşini bırakmayacaklarını açıkladı.

29 Mayıs 2018’de Ankara’da bir plazanın 20. katından patronu ve patronunun arkadaşı tarafından aşağı atılarak öldürülen 22 yaşındaki üniversite öğrencisi Şule Çet davasında üçüncü duruşma öncesi adliye önünde toplanılmaya başlandı.

Duruşma öncesi kalabalık artarken, birçok kadın örgütü de Ankara Adliyesi önünde bir araya geldi.

Kadın örgütleri sırayla Çet davasına ilişkin basın açıklamalarını okurken, davanın peşini bırakmayacaklarını ilan etti.

KOMÜNİST KADINLAR'DAN AÇIKLAMA

Komünist Kadınlar da adliye önündeki buluşma sırasında bir açıklama yaptı. Açıklamada “Şule Çet okurken çalışmak zorunda kalan binlerce emekçiden biriydi. Emeğinin karşılığı ödenmeyen on binlerce emekçiden biri. Bu dava çalışan kadınların maruz kaldığı şiddet ve zorbalığın, bu sömürü düzeninde nasıl ölüme kadar varabildiğini ve zanlılar patron olduğunda asıl yargılananın nasıl hep emekçiler olduğunu gösteriyor. Şule Çet için adalet arayışımız onun katilleri cezalandırılana kadar, eşitlik ve özgürlük mücadelemiz bu düzen değişene kadar sürecek” denildi.

Açıklamanın tam metni şu şekilde:

ŞULE ÇET İÇİN ADALET!

Artık sadece Ankara’lıların değil tüm Türkiye’nin aşina olduğu bir isim Şule Çet. Oysa okurken çalışmak zorunda kalan binlerce üniversiteli kadından biriydi o. Emeğinin karşılığı ödenmeyen on binlerce emekçiden biri. Geleceksiz bırakılan ama umut etmekten vazgeçmeyen milyonlarca gençten biri…

29 Mayıs 2018’de bir plazanın 20. katından atılarak öldürülen Şule Çet’in ölümü önce intihar olarak adlandırıldı, nihayet cinayet dosyası açıldığında ise katil zanlısı patronları uzunca süre tutuklanmadı. 23 yaşında kaybettiğimiz bu genç kadının resimlerini mezuniyet törenlerinde hiç tanımadığı üniversiteli gençler taşıyor artık, davasını binlerce kişi takip ediyor.

Çünkü bu dava, çalışan kadınların maruz kaldığı şiddet ve zorbalığın bu sömürü düzeninde nasıl ölüme kadar varabildiğini ve zanlılar patron olduğunda asıl yargılananın nasıl hep emekçiler olduğunu gösteriyor. Kadının üzerinde yaratılan baskının kadın öldürülse bile nasıl devam ettiğini gösteriyor.

Kapitalizmin hukuku Şule Çet’in okurken çalışmasını “şüphe” ile karşılıyor, siyasi temsilcileri ise kadınlar okusun diye Kadın Üniversiteleri öneriyor. Gericilik, kadın düşmanı bu düzenin elbette hukukuna da, eğitim sistemine de iyice siniyor. Anayasal bir eşitliği bile sağlayamayanlar, yüzyıllar öncesinin gerici uygulamalarını kalkınma planı ve ilerleme diye önümüze sürüyor. Ancak insanlığın gerçek ilerlemesi Şule Çet’in ve daha yüzlerce kadının öldürülmesinin kaynağındaki şiddet ve sömürü bittiğinde, bu gerici düzenden hep birlikte kurtulduğumuzda mümkün olacak.

Şule Çet için adalet haykırışımız onun katilleri cezalandırılana kadar, eşitlik ve özgürlük mücadelemiz bu düzen değişinceye kadar sürecek.

DURUŞMA BAŞLADI

Sanıklar Çağatay Aksu ve Berk Akand, yoğun güvenlik altında takım elbise ve kravatla salona getirildi.

Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı’ndan Prof. Dr. Hakan Kar dinleniyor.

Hakim sordu: incelenen bulgular sonucunda ne deliller buldunuz?

Cevaben: Anal bölgede erkek prostat sıvısı, anal bölgede amilaz, Boyunda kırık, vajinal yırtık.#ŞuleÇetİçinAdalet — Şule Çet İçin Adalet (@suleicinadalet) 10 Temmuz 2019

Adli Tıp Uzmanı, diğer raporlardan farklı olarak düşme ile yaşanamayacak cinsel saldırı bulgularının tespit edildiğini açıkladı.

Berk Akand'ın avukatı, "Şule Çet'in tırnak altında müvekkilin doku örnekleri çıkıyor, ancak müvekkilde hiçbir kızarıklık dahi yok. Bu olabilir mi?" diye sorarken, Hakan Kar "Tırnak altı dokusu için yaralanma, kızarma, deride iz kalmasına gerek yoktur" yanıtını verdi.

Şule Çet’in avukatı Avukat Onur Tatar, "Bir önceki duruşmada bilirkişimizi hazır edeceğimizi söylemiştik. Şule Çet'in 9 parmağında erkek dnasına, 7 parmağında birden fazla dna, 2 parmakta ise Berk'in dnasına rastlanmıştır" dedi.