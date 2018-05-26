Suç örgütü lideri Çakıcı'yı öven Bahçeli hakkında suç duyurusu

Halkevleri Hukuk Dairesi, Devlet Bahçeli hakkında “suçu ve suçluyu övmek”ten suç duyurusunda bulundu. Bahçeli, organize suç örgütü lideri Alaattin Çakıcı ve Kürşat Yılmaz hakkında "yiğit kardeşlerim" ifadesini kullanarak af talep etmişti.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli geçtiğimiz haftalarda, eski eşi dahil 41 kişinin ölümünden sorumlu olan Alaattin Çakıcı ve Kürşat Yılmaz gibi ülkücü kökenli mafya babalarına övgüler dizip af talep etmişti.

Halkevleri Hukuk Dairesi, Eş Genel Başkan Nuri Günay adına, Devlet Bahçeli hakkında “suçu ve suçluyu övmek”ten suç duyurusunda bulundu.

Suç duyurusu dilekçesinde, Çakıcı ve Yılmaz'ı suçları şöyle sıralandı:

Alaattin Çakıcı'nın sicili: Gazeteci Hıncal Uluç’u yaralamaya azmettirmek davasında 3 yıl 4 ay hapis cezası verildi. 15 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan Karagümrük Spor Kulübü Lokali’ne yönelik 26 Mart 2000 tarihinde düzenlenen silahlı saldırıyla ilgili davada çıkar amaçlı suç örgütü kurmak ve yönetmek suçundan 3 yıl 4 ay, müessir fiile azmettirmekten de 14 yıl 9 ay cezaya çarptırıldı. Yargıtay çete suçundan verilen cezayı onarken, müessir fiile azmettirme cezasında usul eksikliği buldu. Borsacı Adil Öngen’in arabasının kurşunlanmasıyla ilgili olarak 10 yıl 10 ay cezaya çarptırıldı. Uludağ’da, 1995 yılında eski eşi Nuriye Uğur Kılıç’ın öldürülmesi olayında azmettirici olduğu iddiasıyla yargılandı ve 2006 yılında Bursa 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından önce ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, Kılıç’ın Çakıcı’ya söylediği “Öcalan senden daha şerefli” sözü nedeni ile tahrik indirimi yaptı ve neticede Çakıcı’ya 19 yıl 2 ay hapis cezası verdi.

Kürşat Yılmaz’ın sicili: İsmi iki cinayete karıştı ve cezaevinde bulunduğu dönemde özel izinle evlenen Yılmaz’ın adı ilk olarak Banker Kastelli olarak bilinen Cevher Özden’i vurma olayında gündeme geldi. 17 Nisan 1999′da Türkiye’ye iade edilen ve Kartal Özel Tip Kapalı Cezaevi’ne konulan Yılmaz, 15 Temmuz 1999′da Kuşadası eski Belediye Başkanı Lütfi Suyolcu’yu öldüren tetikçi Fırat Erdoğan’ı azmettirdiği gerekçesiyle suç ortağı Yavuz Kaşıkçı’yla birlikte ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

BAHÇELİ'NİN TCK 215. MADDEDEN CEZALANDIRILMASI İSTENDİ

Dava dilekçesinde şöyle denildi:

"Ülkü ve ülke sevdalısı, davalarının gözü kara yiğitleri" olarak lanse eden, "Bu kardeşlerimizi taş duvarların ardında çürümeye terk etmek ne kadar adil ve adaletlidir" diyen şüpheli Bahçeli, açık bir şekilde suçu ve suçluyu övmektedir. Bilindiği üzere Türk Ceza Kanunu’nun 215. maddesine göre "İşlenmiş olan bir suçu veya işlemiş olduğu suçtan dolayı bir kişiyi alenen öven kimse, bu nedenle kamu düzeni açısından açık ve yakın bir tehlikenin ortaya çıkması halinde, iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır." Şüphelinin fiili, yasada tanımlanan suçun unsurlarını taşıdığından dolayı, hakkında kamu davası açılarak cezalandırılmasını talep ediyoruz.