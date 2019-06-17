Su indiriminde AKP'de çatlak: Evet deseler de hayır diyorum

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nden çıkan 'öğrenci evlerinde su ve atık su tarifelerine yüzde 50 indirim' kararının oylamasında AKP'liler arasında çatlak yaşandı. Partisinin kararına uymayarak karşı oy kullanan AKP'li Ali İhsan Ölmez, 'AK Parti buna evet dese de ben Ali İhsan Ölmez olarak hayır diyorum' dedi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın 31 Mart seçimlerindeki vaatlerinden biri olan öğrenci evlerine indirimli su düzenlemesi, önceki gün Büyükşehir Belediye Meclisi’nde kabul edildi.

AKP'li Ali İhsan Ölmez partisinden farklı olarak oylamada hayır oyu kullandı ve bunun kayda geçmesini istedi.

'AKP EVET DESE DE BEN HAYIR DİYORUM'

Birgün'den Mustafa Mert Bildircin'in haberine göre, AKP’li Ali İhsan Ölmez, Büyükşehir Belediye Meclisi’nde kabul edilen, “Öğrenci evlerinde su ve atık su tarifelerine yüzde 50 indirim” kararına karşı oy kullandı. Partisinin grup kararına uymayan Ölmez, oylamanın ardından söz isteyerek “AK Parti buna evet dese de ben Ali İhsan Ölmez olarak hayır diyorum” dedi.

Teklif oy çokluğuyla kabul edilse de AKP grubu içindeki tartışma, meclis gündemine damga vurdu. Öğrencilere su indirimini öngören teklifin oylanıp kabul edilmesinin ardından AKP sıralarından sesler yükseldi.

AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla görevden alınan eski Ankara Büyükşehir Belediyesi başkanı Melih Gökçek’in yerine seçim yapılana kadar vekalet eden Ali İhsan Ölmez, karara karşı çıktığını belirtti.

Gökçek’e yakınlığıyla bilinen Ölmez, karara düştüğü şerhin tutanaklara kaydedilmesini istedi.

Öğrenciye su ve atık su bedelinde indirim sağlayan kararı kabul etmediğini ifade eden Ölmez, “AK Parti bunu kabul etse de ben Ali İhsan Ölmez olarak buna hayır diyorum” şeklinde konuştu. Ölmez’in karşı oyunun tutanaklara geçirilmesinden sonra görüşmelere devam edildi.