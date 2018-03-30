Starbucks kahvesine 'kanser uyarısı' kararı

ABD'nin California eyaletinde Starbucks'ın kahve ürünlerine kanser uyarısı koyması gerektiğine hükmedildi.

Kahvede yüksek miktarda akrilamid bulunduğu gerekçesiyle ABD'nin California eyaletine bağlı Los Angeles'ta bir mahkeme, kahve zinciri Starbucks ile birlikte üç kahve şirketinin daha, ürünlerine kanser uyarısı koyması gerektiğine hükmetti.

BBC'nin haberine göre, kararla ilgili konuşan Yüksek Mahkeme hakimi Elihu Berle, bu firmaların, kahvenin kavrulması aşamasında oluşan kimyasal bileşiklerin insan sağlığına tehdit oluşturmadığını kanıtlayamadıklarını söyledi.

Starbucks ve diğer firmaların 10 Nisan tarihine kadar temyize başvurma şansı bulunuyor. Mahkemenin kararı California eyaleti sınırları içinde geçerli olacak.

Dava California merkezli, Toksik Maddeler Eğitim ve Araştırma Konseyi'nin girişimi ile açılmıştı.