Stadyumdan Atatürk adını çıkarıp AKP'li eski bakanın adını koydular

Karaman'ın Ermenek ilçesinde geçen yıl temeli atılan stadyumun adı önce 'Ermenek Atatürk Stadyumu' olarak belirlendi, ardından stada Ermenekli olan eski bakan ve AKP Genel Başkan Yardımcısı Lütfi Elvan’ın adı verildi.

Karaman'ın Ermenek ilçesinde geçen yıl temeli atılan stadyumun adı önce "Ermenek Atatürk Stadyumu" olarak belirlendi, ardından stada Ermenekli olan eski bakan ve AKP Genel Başkan Yardımcısı Lütfi Elvan’ın adı verildi.

Ermenek'in AKP'li Belediye Başkanı Uğur Sözkesen, geçen ayki açıklamasında "Şehir stadyumunun inşaatının başlandığı ilk günden bu yana düşünülen isim 'Ermenek Atatürk Stadyumu ve Sporcu Eğitim Merkezi'dir" demişti.

Ancak bir ay sonra yayınlanan resmi açılış programında stadyumun adının "Lütfi Elvan Şehir Stadyumu" olarak değiştiği görüldü. Açılış töreni 25 Ağustos günü yapılacak.

Ermenek'te bir de Lütfi Elvan Kent Meydanı da bulunuyor.

Ermenek’te 24-26 Ağustos 2018 tarihleri arasında 23. Taşeli Kültür Sanat ve Sıla Festivali yapılacak. Stat açılışı da bu program kapsamına alındı. AKP’li Lütfi Elvan da 24 Ağustos’ta festivale katılacak.