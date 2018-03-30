Soylu: Sonuna kadar acımasız olacaksınız

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Siirt’te güvenlik korucularının saldırıya uğradığı yerde incelemelerde bulundu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve beraberindeki heyet, Siirt’in Eruh Ormanardı bölgesinde gerçekleştirilen yol yapım çalışmasında, alanın emniyetini alan güvenlik korucularının saldırıya uğradığı yerde incelemelerde bulundu. Bakan Soylu, hem askerlerden hem de Jandarma Genel Komutanı Arif Çetin’den, gerçekleşen saldırı ve ardından gerçekleştirilen operasyonlar ve ilgili bilgi aldı.

Soylu bölgedeki askerlere telsizle ulaşarak “Başımız sağ olsun. Kanlarını yerde bırakmadığınız için Allah sizlerden razı olsun. Allah sizlere kolaylık versin. Buralarda bunların hiç birine hayat hakkı vermemek lazım. Bizim evlatlarımızın kanını da bunların yanına koymamak lazım. Acımasız olacaksınız. Hem de sonsuza kadar acımasız olacaksınız” şeklinde konuştu.