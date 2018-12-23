Soylu: Geçmişte umutları ve hayalleri olmayan bir Türkiye vardı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Geçmişte, geleceğe dair büyük umutları, büyük hayalleri olmayan bir Türkiye'de yaşıyorduk. Bugün, ihracatını 170 milyar dolara yaslamış, savunma sanayi üretimini ayağa kaldırmış, her şehrinde üniversite, ülkenin üçte ikisinde de havaalanı ve modern şehir hastaneleri olan bir Türkiye'de yaşıyoruz" dedi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İzmit'teki AKP İl Gençlik Kolları toplantısında konuştu. Soylu, "Geçmişte, geleceğe dair büyük umutları, büyük hayalleri olmayan bir Türkiye'de yaşıyorduk. Bugün, ihracatını 170 milyar dolara yaslamış, savunma sanayi üretimini ayağa kaldırmış, her şehrinde üniversite, ülkenin üçte ikisinde de havaalanı ve modern şehir hastaneleri olan bir Türkiye'de yaşıyoruz" dedi.

"Bizim gençliğimizde, çocukluğumuzda, ülkeyi yönetenler, hakim zümre 'Çocuk yapmayın' derlerdi. Nüfus planlaması kampanyaları yaparlardı. Oysa siz 'En az üç çocuk' diyen, kalabalık olmaktan korkmayan, bu ülkeyi güçlü görmek isteyen bir liderin yanında siyaset yapıyorsunuz" diyen Soylu, "Türkiye bugün benim yaşadığım Türkiye'den, sizin yaşadığınız güçlü, umut dolu, muktedir bir Türkiye tablosuna gelebilmişse, bu netice, AK Parti kadrolarının alın terinin, liderinin dirayetinin ve mücadelesinin eseridir. Allah sizlerden de sizleri bu çatı altında toplayan Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dan da ona destek veren aziz milletimizden de razı olsun" ifadelerini kullandı.