1970'li yıllardan beri sosyalizm mücadelesinin içerisinde yer alan Dr. Hasan Sadi Demirok yaşamını yitirdi.

Sosyalizm mücadelesinin neferlerinden Dr. Hasan Sadi Demirok yaşamını yitirdi.

1970’li yıllardan itibaren devrimci mücadeleye katılan, uzun süre sağlık emekçilerinin ve hekim hareketinin örgütlenme süreçlerinde yer alan Hasan Sadi Demirok, dün yaşamını yitirdi.

2004-2008 yılları arasında iki dönem Denizli Tabip Odası yöneticiliği de yapan Dr. Hasan Sadi Demirok, 2010-2014 yılları arasında da İzmir’de TKP’nin sağlık emekçileri içerisindeki örgütlenmesinde aktif olarak görev almış, hastanelerde sağlık çalışanları meclislerinin kurulma çalışmalarına katkıda bulunmuştu.

Dr. Hasan Sadi Demirok'un cenazesi bugün (31.10.2018) Buca Baha Yörük Camisi’nden (Buca Belediyesi arkası) öğle vakti kaldırılarak Urla Çeşmealtı Güvendik Mezarlığı’na defnedilecek.