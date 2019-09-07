Sosyal medyada tartıştığı kişilere ateş açtı

Kahramanmaraş'ta tartıştığı kişilere, aracında bulunan av tüfeği ile ateş açan kişi, olay yerinden kaçtı.

Kahramanmaraş'ta tartıştığı kişilere, aracında bulunan av tüfeği ile ateş açan kişi, yakalanamadı. Açılan ateş sonucu yaralanan 4 kişi hastaneye kaldırılırken, tartışmanın sosyal medyada başladığı ileri sürüldü.

Taraflar daha sonra yüz yüze konuşmak için caddede bir araya geldi. Burada devam eden tartışma sırasında H.D. aracından aldığı av tüfeği ile Ali Y. ve yanındakilere ateş açarak F.T. ile birlikte kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tüfekten çıkan saçmalara yaralanan Ali Y. ve yanındaki 3 kişiyi kentteki hastanelere götürdü.