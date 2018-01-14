Soruşturma açılan CHP il başkanından ilk açıklama

CHP İstanbul 36. olağan il kongresinde il başkanlığına seçilen Canan Kaftancıoğlu, hakkında açılan soruşturmanın ardından konuya ilişkin bir açıklama yaptı.

Hakkında soruştuma açıldığı bilgisinin ortaya çıkmasından kısa bir süre sonra kişisel Twitter hesabından açıklamada bulunan Kaftancıoğlu, "Bir doktor ve bir anneyim. Bütün yaşamımı insan hakları mücadelesine adamış biri olarak daima terörü ve terör örgütlerini lanetledim! Tüm amacım ve çalışmalarım Türkiye Cumhuriyeti devletini yüceltmek olup saraya dair eleştirilerim de bu sorumlulukladır" dedi.

Kaftancıoğlu ayrıca, "Bir kadın bütün dünyayı değiştirebilir. Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün ve hepimizin annesi #ZübeydeHanım’ı saygı ile anıyorum" diyerek, Mustafa Kemal Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım'ın fotoğrafını paylaştı.