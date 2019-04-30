Şort giyen genç kadına hakaret davası: Sanık hakaret ettiğini kabul etti

İstanbul Pendik'te 2017 yılı Haziran ayında şort giydiği için Melisa Sağlam'a saldıran Ercan Kızılateş'e hakaretten de dava açılmıştı. Sanık, 27. Asliye Ceza'daki dosyasında hakaret içeren ifadeleri söylediğini zaten kabul etmişti. Hakaret davasının ilk duruşması bugün görüldü.

İstanbul Pendik'te 2017 yılının Haziran ayında minibüste Melisa Sağlam adlı genç kadına, şort giydiği için sözlü ve fiziki saldırıda bulunan, ayrıca darp eden Ercan Kızılateş'e, hakaret ettiği için dava açıldı.

Bugün görülen duruşmada sanık Ercan Kızılateş duruşmaya gelmedi. Duruşma 17 Eylül 2019 tarihine ertelendi.

İstanbul 27. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki davasında sanık, verdiği ifadede Melisa Sağlam'a ''edepsiz, hayasız'' diyerek hakaret ettiğini kabul etmişti. Sanık, basit yaralama ve cinsel tacizden ceza almıştı.

Sanığın Melisa Sağlam'a ''edepsiz ve hayasız'' diyerek hakaret ettiğini ifadesinde kabul etmesi üzerine, hakaret davası açıldı. Sanık şu anda baska bir suçtan cezaevinde bulunuyor.

Avukat Pelin Pınar Kaya, Melisa Sağlam ve Avukat Özge Demir