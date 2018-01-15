SONAR'dan seçim anketi: Bahçeli'ye kötü haber

SONAR'ın son seçim anketine göre 'MHP'nin baraj sorunu yok' diyen Bahçeli'ye kötü haber var.

Kamuoyu araştırma şirketi SONAR’ın anketine göre, olası bir erken genel seçimde partilerin oy dağılımı şöyle: AKP’nin oy oranı yüzde 34,43, MHP ise barajın altında. Araştırmaya göre kararsız seçmenler dağıtılmadığında, CHP 22,37, İYİ Parti 12,57, HDP'nin ise 9,53 olduğu görülüyor.

Buna göre kararsız seçmenler partilere oy oranına göre dağıtıldığında bugün seçim olsa çıkan rakamlarda AKP'nin oy oranının yüzde 40,10, CHP'nin yüzde 25,31, İYİ Parti'nin yüzde 14,22, HDP'nin ise yüzde 10,79 olduğu görülüyor. MHP ise barajın altında kalıyor.

SONAR Araştırma'nın 6 Kasım 2017 tarihindeki anketine göre MHP'nin oy oranı 7,78 iken yeni ankette bu oranın daha da düşerek 7,09 seviyesine gerilediği gözüküyor.

Araştırmanın Cumhurbaşkanlığı seçimleriyle ilgili bölümünde ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yüzde 38,9'la önde olduğu gözüküyor. Henüz bir aday göstermemiş olan CHP'nin oy oranı yüzde 18,9 iken, İYİ Parti lideri Akşener'in oy oranı ise yüzde 15,3.

Kararsızların dağıtılmasıyla şu tablo oluşuyor: Erdoğan 46,35, CHP 22,54, Akşener, 18,21, HDP 9,52.