SONAR'dan Erdoğan'ın oy oranına ilişkin açıklama

SONAR Başkanı Hakan Bayrakçı, "Tayyip Erdoğan'ın birinci turda yüzde 50'yi geçebileceğini ben hiç düşünmüyorum. Birinci turda Tayyip Erdoğan yüzde 45 alsa, ki bu yüzde 44 de olabilir, hatta yüzde 40 bile olabilir. Rakipleri de yüzde 10-15-20 diye dizilseler bile, ikinci turda Tayyip Erdoğan'ın bu kez yüzde 50,5–51'i bulabileceğini de düşünmüyorum" açıklamasında bulundu.

Son referandumda yüzde 51,2 "Hayır", yüzde 48,8 "Evet" tahmininde bulunan SONAR Başkanı Hakan Bayrakçı, 2019 seçimlerine uzun bir süre olmasına rağmen tahminlerini açıkladı. Sözcü'de yer alan habere göre, "Her ne kadar MHP AKP'ye destek verecek olsa da, Tayyip Erdoğan'ın birinci turda yüzde 50'yi geçebileceğini ben hiç düşünmüyorum" diyen Bayrakçı, "Birinci turda Tayyip Erdoğan yüzde 45 alsa, ki bu yüzde 44 de olabilir, hatta yüzde 40 bile olabilir. Rakipleri de yüzde 10-15-20 diye dizilseler bile, ikinci turda Tayyip Erdoğan'ın bu kez yüzde 50,5–51'i bulabileceğini de düşünmüyorum. 51-52'yi karşısındaki aday bulabilir" ifadesini kullandı. İşte AKP'nin seçim planı: Seçim sisteminde yeni oyun! YSK düzenlemesi ne anlama geliyor: Bu düzenleme hiç masum değil!