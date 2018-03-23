SONAR Başkanı gözaltına alınma sebebini anlattı

SONAR Araştırma Şirketi Başkanı Hakan Bayrakçı, gözaltına alınmasının gerekçesini açıkladı.

CNN Türk'te Ahu Özyurt'un sunduğu Türkiye'nin Gündemi programına katılan Hakan Bayrakçı, gözaltına alınış sebebini açıkladı. Bayrakçı "Kapı çaldığında bile siyasi bir şey olmadığını biliyordum. Eski bir dava. İki defa taşınma gerçekleştirdiğimiz için geçtiğimiz yıl içinde, adresten bulamamış ve en sonunda yakalama kararı çıkartmışlar. Fakat o konu yakalamaya değer bir konu mu onu bilmiyorum. Dört saat burada canlı yayında oluyorum. İsteseler dört saat boyunca gelip buradan alabilirler. Fakat Türkiye'deki prosedür böyle" şeklinde konuştu.