Soma'da 5 yıldır tazminatlarını alamayan işçiler eyleme hazırlanıyor

Soma’da işten çıkarılan ve emekli olan yaklaşık 3 bin 500 işçi 5 yıldır tazminatlarını alamadı. 36 taksidin yalnızca üç taksidi ödenirken, her taksidin seçim öncesi ödenmesi dikkat çekti.

301 işçinin yaşamını yitirdiği Soma faciasının ardından Soma Kömürleri A.Ş. tarafından işten çıkarılan 2 bin 831 madencinin tazminatları aradan 5 yıl geçmesine karşın hâlâ ödenmedi. Üstüne emekli olan 600 işçi daha eklendi. İşçiler sonuç alamazlarsa Ankara’ya yürüme kararı aldı. İşçilere şimdiye kadar 36 taksitten yalnızca 3’ünün ödendiği, bu ödemelerin de hep seçim öncesine getirildiği bildirildi. CHP Manisa Milletvekili Vehbi Bakırlıoğlu, Soma’da ekonomik krizle birlikte ciddi bir geçim sıkıntısı olduğuna dikkat çekti.

MADENCİLER 13 EYLÜL'DE ANKARA'YA YÜRÜYECEK

Cumhuriyet'ten Mustafa Çakır'ın haberine göre, CHP’li Bakırlıoğlu, Soma’da Ticaret ve Sanayi Odası, Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi ile Soma Nakliyeciler Kooperatifi’ni ziyaret etti, esnaf ile görüştü. Görüşmelerden izlenimlerini aktaran Bakırlıoğlu, madencilerin 21 Ağustos’ta Soma’da eylem yapma kararı aldıklarını, sonuç alınamazsa da 13 Eylül’de Ankara’ya yürüyeceklerini söyledi.

Bakırlıoğlu, şunları anlattı:

“Soma Kömürleri A.Ş.’nin patronları Alp ve Can Gürkan’ın malvarlıkları TMSF’ye devredildi. TMSF bu malvarlıklarını satışa çıkartarak önce işçilerin ihbar ve kıdem tazminatlarını ödeyecekti. Ancak daha sonra Türkiye Maden-İş Sendikası devreye giriyor. Patronla protokol yapıyor. Tazminatların 24 taksitte ödeneceği konusunda anlaşılıyor. Sonra bir protokol daha yapılıyor. Taksit sayısı bu kez 36’ya çıkarılıyor. Şimdiye kadar sadece 3 taksit ödeniyor.”

'HER SEÇİM ÖNCESİNDE ÜÇ TAKSİT ÖDENİYOR'

CHP’li Bakırlıoğlu, işçilere yapılan 3 taksit ödemelerinin de tamamının seçimler öncesine denk getirildiğine dikkat çekerek “Her seçim öncesinde bir taksit ödenmiş. 24 Haziran seçimlerinde, 16 Nisan referandumundan önce ödeme yapılmış. Cumhurbaşkanı Erdoğan her Manisa’ya geldiğinde bir taksit ödenmiş” dedi.

Nakliyeciler Kooperatifi’nin de Soma Kömürleri A.Ş.’den 2.5 milyon liralık alacağını tahsil edemediğini belirten Bakırlıoğlu, şirketin kooperatif ile birlikte esnafa 12 milyon lira borcu bulunduğunu kaydetti.

KONYA ŞEKER TKİ'YE PARASINI ÖDEMİYOR

Bakırlıoğlu, Türkiye Kömür İşletmeleri’nin (TKİ) de Konya Şeker tarafından işletilen termik santrala verdiği kömürün parasını alamadığına işaret ederek “TKİ’nin 500 milyon lira alacağı olduğu söyleniyor. TKİ, Konya Şeker tarafından işletilen santraldan kömürün parasını alamıyor. Bu nedenle de diğer taşeron maden şirketlerine ödeme yapamıyor. Bu kez de taşeron şirketlerin esnafa ödemelerinde sıkıntı yaşanıyor” dedi.