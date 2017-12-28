soL'un haberi Meclis gündeminde: Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nden skandal anket

soL Haber'in dün gündeme getirdiği Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi tarafından öğrencilere cevaplaması için ödev olarak verilen skandal anket CHP'li Sezgin Tanrıkulu tarafından Meclis gündemine taşındı.

Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi tarafından hukuk öğrencilerinin cevaplaması için düzenlenen skandal anket Meclis gündemine taşındı. Söz konusu skandal ankette hukuk öğrencilerine hangi dine mensup olduğu, kendisini dindar biri olarak görüp görmediği gibi sorular yöneltilmişti.

Anketi bir öğrenci grubunda paylaşan kişiyse, "Özellikle Tanrı tanımaz, Şia, Alevi... Yani Türkiye'de çoğunlukta olmayan inanç sistemlerine sahip olan arkadaşlarımız yardımcı olurlarsa çok sevinirim" notuyla paylaşmıştı.

Ayrıca dolduracak olan öğrencilerden mutlaka isim, soy ismini ve üniversitede kaçıncı yılı olduğunu da belirtmesi beklenen ankete dair öğrenciler tepkilerini dile getirmiş, olayla ilgili kişiler haber yapılması için bilgileri soL Haber'le paylaşmıştı.

SORU ÖNERGESİ VERİLDİ

soL'un yaptığı haberin ardından anket bugün CHP'li Sezgin Tanrıkulu'nun sunduğu sorularla Meclis gündemine taşındı.

Sezgin Tanrıkulu'nun, Başbakan Binali Yıldırım'ın cevaplaması talebiyle Meclis'e sunduğu soru önergesi:

1. Marmara Üniversitesi'nde hukuk öğrencilerinin ders alış verişi yapmak amacıyla kullandıkları ortak bir "Whatsapp Grubuna" İlahiyat Fakültesi tarafından verilen bir anket gönderildiği, hukuk öğrencilerinin cevaplaması için sorular yöneltildiği, yapılan ankette öğrencilerden mutlaka isim, soy isim ve üniversitede kaçıncı yıl olduğunun belirtilmesinin istenildiği iddiası doğru mudur?

2. Bahse konu ankette öğrencilere, herhangi bir dine mensup olup olmadıkları, kişinin kendisini dindar biri olarak görüp görmediği gibi sorular sorulduğu iddiası doğru mudur?

3. Anketi gönderen öğrencinin anket görsellerini yolladıktan sonra özel olarak, "Özellikle Tanrı tanımaz, Şia, Alevi... Yani Türkiye'de çoğunlukta olmayan inanç sistemlerine sahip olan arkadaşlarımız yardımcı olurlarsa çok sevinirim" dediği iddiaları doğru mudur?

4. Anılan tüm iddialar doğru ise, İlahiyat Fakültesi tarafından verildiği iddia edilen bu anket ile üniversitelerde din, inanç, mezhep vb. konularda fişleme mi yapılmaktadır?

5. Yapılan anket çalışmalarında anketi dolduranların isim, soy isim belirtmesi istenmezken, bahse konu ankette, öğrencilerden mutlaka isim, soy isim ve üniversitede kaçıncı yıl olduğunun belirtilmesinin istenilmesi fişleme yapıldığı iddialarını doğrulamakta mıdır?

6. Anketi gönderen öğrencinin anket görsellerini yolladıktan sonra özel olarak, "Özellikle Tanrı tanımaz, Şia, Alevi... Yani Türkiye'de çoğunlukta olmayan inanç sistemlerine sahip olan arkadaşlarımız yardımcı olurlarsa çok sevinirim" diye eklediği iddiaları doğru ise, anketi gönderen kişi ya da kişiler hakkında Marmara Üniversitesi Rektörlüğü tarafından inceleme ve soruşturma başlatılmış mıdır ya da başlatılacak mıdır? Başlatılmışsa, güncel akıbeti nedir?

7. Anket İlahiyat Fakültesi tarafından gönderilmişse, konu ile ilgili olarak Fakülte ve Marmara Üniversitesi Rektörlüğü tarafından konu ile ilgili kamuoyuna açıklama yapılacak mıdır?