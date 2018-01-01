soL'dan mesaj

Hayatata soL'dan bakanlara mesajımız var...

“Güne soL’dan bakın” diyeli neredeyse 12 yıl oldu… Aradan geçen bu 12 yılda halkın en önemli haber kaynaklarından biri olmayı başaran soL, her gün yüz binlerce kişinin takip ettiği bir haber sitesi haline geldi. soL, yeni yılda yenilenmiş tasarım ve daha güçlü bir yayıncılıkla karşınızda olacak.

Türkiye'de ve dünyada hayata eşitlik, özgürlük ve kardeşlikten yana bakarak başlattığımız yolculuğumuzun 12. yılına girdik bu yıl…

Yeni yılda soL Haber, çok daha iddialı bir şekilde yayınına devam edecek.

Yeni tasarımıyla kısa süre sonra karşınıza çıkacak olan soL, daha iddialı, daha güçlü bir yayıncılığın da sözünü veriyor.

Yeni yılda da “Güne soL’dan bakın…”

“Halka yalan söylemek suçtur” diyen soL’a daha fazla güç verin…

Hep birlikte mutlu ve güzel yıllara...

YENİ YAZAR KADROSU...

soL Haber, 2018’e yazar kadrosunu güçlendirerek giriyor…

Türkiye’de şu an onlarca gazete ve haber sitesi yayın hayatına AKP karanlığından ve patronların düzeninden beslenerek devam ediyor. Bu karanlığa karşı sesini yükselten ve emekçilerin yanında mücadele eden soL, yeni yıla daha güçlü bir yazar kadrosuyla giriyor.

Yeni yılda soL’un yazar kadrosu şöyle olacak:

Ahmet Çınar (Perşembe)

Ali Rıza Aydın (Perşembe)

Alper Birdal (Cuma)

Aydemir Güler (Salı, Cumartesi)

Erhan Nalçacı (Cumartesi)

Gözde Kök (Cumartesi)

Gülay Dinçel (Perşembe)

İlker Belek (Pazartesi, Perşembe)

Kadir Sev (Çarşamba)

Korkut Boratav (Cuma)

Mehmet Kuzulugil (Pazar)

Melih Yeşilbağ (Pazar)

Mesut Odman (Cuma)

Mustafa Türkeş (Çarşamba)

Oğuz Oyan (Salı)

Orhan Aydın (Salı)

Orhan Gökdemir (Salı, Cumartesi)

Osman Çutsay (Pazartesi)

Özgür Şen (Perşembe)

Rıfat Okçabol (Cuma)

Sema Karadal (Pazartesi)

Serpil Güvenç (15'te bir Pazar)

Taylan Kara (Cuma)

Tolga Binbay (Pazar)

Ayrıca gündemdeki konulara ilişkin yazılarıyla Kemal Okuyan, her hafta salı günleri "Nereden Çıktı Bu Sorular"la Enver Aysever, söyleşileriyle Yalçın Küçük soL'da...