Solcu Liselilerden 'simit lincine' karşı açıklama: Mesele gericilik

Solcu Liseliler, Kadıköy Anadolu Lisesi'nde yıllardır öğrencilerin sahiplendiği simit atma geleneğinin yandaş haber siteleri tarafından 'nimetin üstünde tepindiler' gibi vurgularla hedef gösterilmesine karşı bir açıklama yaptı. Açıklamada eğitim sistemine gerici müdahalelerin asıl sebebinin köklü okulların aydınlanmacı bir kimlik taşıması olduğuna vurgu yapıldı.

AKP iktidarının yarattığı gericileşmenin etkisiyle yeni eğitim-öğretim yılında köklü okullara yönelik saldırılar şimdiden başladı. Son olarak Kadıköy Anadolu Lisesi'nde, yıllardır öğrencilerin sahiplendiği simit atma geleneği yandaş haber siteleri tarafından hedef gösterildi. İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü de bunun ardından Kadıköy Anadolu Lisesi'ndeki karşılama etkinliğine ilişkin inceleme başlattı.



Twitter'da linç kampanyasına dönüşen tepkiler sonucunda Solcu Liseliler konuya dair bir açıklama yayımladı.

Pazartesi günü okulların açılmasıyla birlikte Kadıköy Anadolu Lisesi'nde öğrencilerin kendi arasında düzenlediği bu geleneğin videosunun çıkması, yandaş bir haber sitesinin gerici saldırısının bahanesi oldu. Yazdıkları haberde "nimetin üstünde tepindiler", "kültürün çöküşü" gibi vurgularla öğrencilerin tepki çekmesine sebep olan iktidar yanlısı site, bir yandan da geçtiğimiz yıl bazı tarikat ve dinsel yapılanmaların okuldaki mescitlerde dini sohbet adı altında yaptıkları buluşmalara ses çıkarmayan müdürü aklamayı unutmadı. Kadıköy Anadolu Lisesi öğrencileri okullarının aydınlanmacı kimliğine sahip çıkmış ve zorla dini sohbete götürme baskısına isyan etmişlerdi.



Konuya ilişkin Solcu Liseliler'in yaptığı açıklamada; eğitim sistemine gerici müdahalelerin asıl sebebinin köklü okulların aydınlanmacı bir kimlik taşıması olduğuna vurgu yapıldı.

Solcu Liseliler'in yaptığı açıklama şöyle: