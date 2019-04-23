Solcu Liseliler'den açıklama: ‘Liseliler değil, eğitim sistemimiz utansın!’

Bugün 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında bir canlı yayında Darüşşafaka Lisesi öğrencisinin "Almanya Köln Üniversitesi’nde tıp okumak istiyorum, ondan sonra da belki Alman vatandaşı olurum” sözleri üzerine Solcu Liseliler bir açıklama yayınlandı.
Bugün NTV sunucusu Darüşşafaka Lisesi öğrencisine gelecek planlarını sordu. Öğrenci, “Almanya Köln Üniversitesi’nde tıp okumak istiyorum, ondan sonra da belki Alman vatandaşı olurum.” cevabını verdi. Öğrencinin bu cevabı sosyal medyada en çok konuşulan konulardan biri oldu. Bunun üzerine Solcu Liseliler konu üzerine ‘Liseliler değil, eğitim sistemimiz utansın!’ başlıklı bir açıklama yayınladı.
Açıklamanın tam metni şöyle:
LİSELİLER DEĞİL, EĞİTİM SİSTEMİMİZ UTANSIN!
Bugün 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı.
Bugün arkadaşlarımız ülkemizde bir gelecek görememekte, çareyi yurtdışına kaçmakta görmektedirler. Bu durum biz liselilerin değil bu eğitim sistemini yaratanların sorumluluğundadır. Bu ülkenin gençlerine bir gelecek vadedemeyenler liselilere, üniversitelilere kızamazlar.
Çocuk işçiliğin, çocuk evliliğin yüksek olduğu ülkemizde bugünkü koşullarda biz gençlere ve çocuklara güzel bir gelecek yoktur.
Onların bize sunduğu gelecek, okurken aynı zamanda çalışmak, mezun olduğunda işsiz kalmak, inşaatlarda ölmektir.
Onların bize sunduğu eğitim, bilimle alakası olmayan hurafeler ve dogmalardır.
Bize sunulan geleceksizliği reddediyoruz.
Asıl utanması gerekenler bu ülkenin eğitimini sermayeye peşkeş çekenlerdir.
Asıl utanması gerekenler gericiliği, tarikatları, cemaatleri okullarımıza sokanlardır.
Biz ülkemizi çok seviyoruz ve düştüğü bu durum bizlerin de canını yakıyor. Ülkemizin, eğitimimizin tekrar ayağa kalkması için bu ülke gericilikten arındırılmalıdır.
Biz bir yere gitmiyoruz, onlar gidecekler.
Gericiliği, patronları ve emperyalizmin işbirlikçilerini bu ülkeden kovacak yeni, eşit ve özgür bir ülke kuracağız.
Solcu Liseliler