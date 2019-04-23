Solcu Liseliler'den açıklama: ‘Liseliler değil, eğitim sistemimiz utansın!’

Bugün 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında bir canlı yayında Darüşşafaka Lisesi öğrencisinin 'Almanya Köln Üniversitesi’nde tıp okumak istiyorum, ondan sonra da belki Alman vatandaşı olurum' sözü üzerine Solcu Liseliler bir açıklama yayınlandı.

Bugün 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında bir canlı yayında Darüşşafaka Lisesi öğrencisinin "Almanya Köln Üniversitesi’nde tıp okumak istiyorum, ondan sonra da belki Alman vatandaşı olurum” sözleri üzerine Solcu Liseliler bir açıklama yayınlandı.

Bugün NTV sunucusu Darüşşafaka Lisesi öğrencisine gelecek planlarını sordu. Öğrenci, “Almanya Köln Üniversitesi’nde tıp okumak istiyorum, ondan sonra da belki Alman vatandaşı olurum.” cevabını verdi. Öğrencinin bu cevabı sosyal medyada en çok konuşulan konulardan biri oldu. Bunun üzerine Solcu Liseliler konu üzerine ‘Liseliler değil, eğitim sistemimiz utansın!’ başlıklı bir açıklama yayınladı.

Açıklamanın tam metni şöyle: