Solcu Liseliler'den açıklama: Geleceğimizi biz belirleyeceğiz!

Solcu Liseliler, SGK açıklamasına yanıt vererek "Geleceğimizi biz belirleyeceğiz!" dedi.

Solcu Liseliler, SGK tarafından yapılan açıklamaya yanıt vererek, "Bu düzen değişecek, ücretsiz emeği, meslek okullarındaki bu sömürüyü tamamen ortadan kaldıracağız" dedi.

Yapılan açıklamanın tamamı şöyle:

Geleceğimizi biz belirleyeceğiz!

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), bazı yayın organlarında yer alan staj ve öğrencilik sürelerinin emeklilikte geçerli sayılmasına yönelik düzenleme yapıldığı haberleri üzerine yazılı açıklama yaparak bu haberlerin gerçeği yansıtmadığını söyledi.

Ucuz emek gücü olarak görülen, güvencesiz ve hatta ücret bile ödenmeden saatlerce çalıştırılan bizler tüm bu koşullar altında çalışıp üzerine bir de çalışmıyor görünecekmişiz, emeğimiz yok sayılacakmış.

Haftanın yarıdan fazlasını günde neredeyse 12 saat çalışarak 'stajyer öğrenci' sıfatıyla tamamlıyoruz. İşlerine geldiğinde işsizlik verilerine dahil edilmiyor işe başlama yaşı gelmiş birer genç olarak işsizliğin ortadan kalktığı yalanına ortak ediliyoruz işlerine geldiğinde ise saatlerce güvencesiz çalıştırılıp üstüne bir de öğrenci sayılıyoruz.

Evet bizler birer öğrenciyiz ama artık Türkiye'de okuyan bir çok gencin mecbur kaldığı gibi çalışan birer öğrenci! Kimimiz eğitim almak, öğrenci olmak için hayatlarımız pahasına inşaatlarda çalışıyor kimimiz ise mezun olabilmek için insanlık dışı bir tempo ile atölyelerde buluyoruz kendimizi. Her iki durumda da sebep ve sonuç değişmiyor; patronlar kazanıyor, biz sömürülüyoruz.

Tüm bunlarla birlikte iktidar birbiri üzerine yaptığı açıklamalarla bizlerle dalga geçiyor.

Buna izin vermeyeceğiz, geleceğimiz onların ağzından çıkan iki kelime ile değil bizim mücadelemizle belirlenecek.

Bu düzen değişecek, bizler geleceğimize güvenle bakacağız.

Bu düzen değişecek, ücretsiz emeği, meslek okullarındaki bu sömürüyü tamamen ortadan kaldıracağız.

Ve bu düzen değiştiğinde emeğimizle kurduğumuz ne varsa teker teker geri alacağız.

Nazım'ın dediği gibi;

söz veriyoruz,

"dolaşacaktır en şanlı elbisesiyle: işçi tutumuyla

bu güzelim memlekette hürriyet..."