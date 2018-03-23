Solcu Liseliler 'emperyalizme karşı' buluşuyor

AKP'nin sahte emperyalizm karşıtı açıklamalarına karşı Solcu Liseliler "Emperyalizmi hedef almayanlar, emperyalizmi yenemez" diyerek yürüttüğü çalışmalar kapsamında İstanbul'da bir buluşma gerçekleştirecek.
"Gençlik Emperyalizme Karşı Buluşuyor! Bütün solcu, yurtsever liselileri #DenizOlunmalı demeye, 31 Mart'ta Abbasağa parkında buluşmaya çağırıyoruz" diyen Solcu Liseler'in etkinliğine TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan, Deniz Gezmiş'in mücadele arkadaşı Mehdi Beşpınar da katılacak.
Etkinliğe Yapıcılar grubu şarkıları ve marşlarıyla eşlik edecek.